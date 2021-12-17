Джонсон розповів Зеленському, про що говорив з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Останній розкрив подробиці своїх переговорів з головою Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Великобританії.

Під час розмови з Путіним, Джонсон заявив про підтримку територіальної цілісності України з боку Британії. За його словами країна застосовуватиме усі дипломатичні й економічні повноваження разом із союзниками, аби запобігти агресії Росії проти України.

Водночас Зеленський та прем’єр порушили питання зменшення залежності України та інших європейських країн від газу Росії та акцентували увагу на необхідності розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії.

"Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті. Прем'єр-міністр наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод", - пише пресслужба.

Як відзначає Офіс президента, сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки міжнародних партнерів країни з метою деескалації й врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Також Джонсон заявив про неприйнятність запуску трубопроводу “Північний потік-2” в якості зброї.

"У контексті обговорення взаємодії України з НАТО глава української держави й прем'єр-міністр Великої Британії констатували спільний підхід щодо того, що жодна третя країна не може блокувати євроатлантичну інтеграцію України", - пише Офіс президента.