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Джонсон закликав G7 провести COVID-вакцинацію всього населення до кінця 2022 року

Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн G7 провести вакцинацію всього населення в світі до кінця 2022 року. За його словами, боротьба з коронавірусом є одним з головних завдань післявоєнної епохи.

Про це повідомляє Belfast Telegraph

Це питання Джонсон має намір порушити, коли G7 буде проводити чергову сесію під головуванням Великобританії.

"Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії <...> Вакцинація всього світу до кінця наступного року стане найбільшим досягненням в історії медицини", - сказав він.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Британії також розраховує обговорити необхідність збільшення виробництва вакцин від коронавірусу. А також він спробує домовитися про зниження бар'єрів для міжнародного поширення вакцин і про збільшення обміну надлишкових доз з країнами, що розвиваються через ініціативу COVAX.

Нагадаємо, в Італії за минулу добу зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу. Це є рекордним показником за один день.

Також раніше повідомлялося, що представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард заявив, що в червні і липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, це ставить під загрозу мету цього механізму.

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Новини України ВакцинавакцинаціяКоронавірусБорис Джонсон