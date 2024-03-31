Джонсон пообещал поставить на голосование помощь Украине, - глава комитета Конгресса США

"Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансирующие федеральное правительство, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", - сказал Тернер в эфире программы Face the Nation.

Конгрессмен отметил, что спикер Джонсон дал понять, что он поддерживает Украину, как непосредственно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, так и публично.

"Он публично сделал эти заявления, а также генсекретарю НАТО", - добавил глава комитета по разведке.

Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля. Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.