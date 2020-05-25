Джонсон не відправив у відставку радника, якого звинуватили в порушенні карантину

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що не буде відправляти у відставку свого радника Домініка Каммінгса, котрого нещодавно звинувачували в порушенні карантинних обмежень. Джонсон не вважає, що його головний радник якимось чином порушив закон.

Про це з посиланням на недільний брифінг Джонсона 24 травня на Даунінг-стріт пише Reuters.

Джонсон зазначив, що детально поспілкувався із радником на цю тему і дійшов висновку, що немає порушень в діях Каммінгса.

"Я дійшов висновку, що він зробив свою далеку поїздку, потребуючи необхідного догляду за своєю дитиною в момент, коли його самого і його дружину міг ось-ось звалити з ніг коронавірус, а альтернативи були відсутні. Вважаю, що він слідував інстинктам, які є у будь-якого батька, і не заслуговує покарання за це", - сказав прем'єр.

Відправити Каммінгса у відставку закликала Консервативна партія. Це почалося після того, як стало відомо, що головний радник Джонсона вирушив з Лондона до міста Дарем за 400 км у той момент, коли повинен був пройти карантин.

У радника британського прем'єра були виявлені симпоми, схожі на ті, котрі є при коронавірусі, тож йому і його дружині рекомендували залишатися на самоізоляції. Згодом було повідомлено, що Каммінгс поїхав до своїх батьків та для того, щоби доглядати за 5-річним сином.

Нагадаємо, ще два тижні тому було зафіксовано, що Велика Британія від початку пандемії коронавірусу випередила Італію за кількістю інфікованих - було зафіксовано близько 220,5 тисяч випадків захворювання.