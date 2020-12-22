Джонсон відмовився продовжити на 2021 рік переговори з ЄС щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не буде продовжувати на 2021 рік переговори з ЄС з приводу майбутніх відносин сторін після Brexit. Прем'єр відхилив прохання законодавців від британської Консервативної партії.

Про це повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що перехідний період з Brexit закінчиться 31 грудня. Рішення уряду з цього питання не зміниться.

"Ми вже говорили, що нам треба буде ратифікувати яку-небудь угоду до 1 січня. Лідер партії вважає за потрібне скликати парламент, щоб дати законодавцям право голосу", - додав представник прем'єр-міністра.

Без угоди торгівля через протоку Ла-Манш буде проводитися відповідно до правил СОТ, і будуть введені мита на товари. Можуть виникнути труднощі і в інших сферах.

В кінці 2020 року закінчується так званий перехідний період, і, таким чином, Великобританія з 1 січня 2021 року завершить процес виходу з ЄС.

Як писало РБК-Україна, раніше Джонсон припустив, що між країною та ЄС не буде підписано торговельну угоду.

Крім того, міністр фінансів Британії Ріші Сунак заявив, що в цьому році Сполучене Королівство переживе найбільший за 300 років спад економіки. Валовий внутрішній продукт Британії скоротиться більш ніж на 11%.