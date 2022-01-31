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Джонсон відмовився від поїздки до Японії через напругу навколо України, - ЗМІ

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Токіо, Понеділок 31 січня 2022 09:25
Джонсон відмовився від поїздки до Японії через напругу навколо України, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував запланований на лютий візит до Японії. Причиною тому стало загострення ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське національне агентство Kyodo.

"Британський уряд скасував запланований на лютий візит прем'єр-міністра Бориса Джонсона до Японії через напруженість навколо України та скандал довкола вечірок, що порушували коронавірусні правила", - повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела в уряді Японії.

Відомо, що Токіо та Лондон готували візит Джонсона на середину лютого для переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, однак британський уряд скасував цей план.

Разом з тим генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно в понеділок заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.

Зазначено, що це міг бути перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії цього тижня відвідає Україну. Він сподівається зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози вторгнення Росії.

Також стало відомо, що після свого візиту він проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

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Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
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