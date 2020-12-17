Джонсон позначив умови торгівлі Британії та ЄС при відсутності угоди

Британія і Євросоюз у разі провалу торговельної угоди будуть торгувати на основі правил СОТ і "розійдуться по-дружньому". На цей час труднощі в переговорах виникають через сферу квот на вилов риби в британських водах.

Про це заявив представник канцелярії прем'єр-міністра Бориса Джонсона, передає Sky News.

Зокрема Лондон зазначає, що угоду між Британією та ЄС про формат майбутніх відносин та вільної торгівлі не буде досягнуто, якщо Брюссель кардинально не змінить свою позицію.

В офісі британського прем'єра також відзначили розбіжності з принципових питань з ЄС після Brexit.

"Великобританія не може прийняти ситуацію, при якій вона буде єдиною країною у світі, яка не буде здатна контролювати доступ до своїх вод протягом тривалого періоду і буде мати справу з квотами на вилов риби, які завдавали величезної шкоди нашій індустрії", - йдеться в заяві.

Позицію ЄС щодо рибальства на Даунінг-стріт назвали "просто нерозумною".

Нагадаємо, Рада міністрів Великобританії рекомендувала магазинам зробити запаси продуктів через побоювання дефіциту в разі виходу країни з Європейського союзу без торгової угоди.

Як писало РБК-Украина, раніше Джонсон припустив, що між країною та ЄС не буде підписано торговельну угоду.

Крім того, міністр фінансів Британії Ріші Сунак заявив, що в цьому році Сполучене Королівство переживе найбільший за 300 років спад економіки. Валовий внутрішній продукт Британії скоротиться більш ніж на 11%.