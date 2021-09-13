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Джонсон має намір зустрітися з Байденом: де і коли

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує провести зустріч з американським лідером Джо Байденом. Зустріч, як очікується, відбудеться під час візиту Джонсона в США на Генасамблею ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

За даними видання, Джонсон проведе двосторонні переговори з Байденом під час чотириденної поїздки в США на генеральну асамблею ООН, яка стартує в Нью-Йорку 21 вересня.

Співрозмовники видання зазначили, що офіс Джонсона попросив адміністрацію Байдена про зустріч, яка повинна збігтися з поїздкою, і джерела з обох сторін повідомили, що це було в принципі погоджено.

Зустріч може відбутися в Білому домі, але це не підтверджено на 100%.

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Борис ДжонсонДжозеф Байден