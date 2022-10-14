Тренировка с английским акцентом. Как в Великобритании готовят бойцов ВСУ

Как проходит обучение украинских солдат-новобранцев в Великобритании, кто и чему их учит, мешает ли нашим рекрутам языковой барьер – в репортаже РБК-Украина с полигона на юге Соединенного королевства.

Украина не смогла бы восьмой месяц успешно сдерживать российскую агрессию и отвоевывать оккупированные территории без масштабной поддержки Запада. В первую очередь, конечно, речь идет о поставках современных вооружений. Но и подготовка украинских солдат также важна, особенно в свете мобилизации в РФ.

Украинская армия, безусловно, воюет умением, а не числом, тем не менее, на фронтах и в резерве должно быть достаточно солдат, в частности, для компенсации текущих потерь. При этом, в отличие от противника, неподготовленных солдат Украина на фронт не посылает.

Обучение десятков тысяч новобранцев – непростая организационная задача. Тем более, локации украинских полигонов и учебных центров хорошо известны россиянам и уже неоднократно становились целями ракетных атак.

Это одна из причин того, что подготовку солдат приходится отдавать "на аутсорс" – отправлять их на учения за рубеж. И речь не только об освоении современных западных вооружений, но и о базовой подготовке для новобранцев без военного опыта.

Украинские солдаты на учениях в Великобритании (фото: Минобороны Великобритании)

Среди всех стран-партнеров Украины активнее всего этим направлением занимается Великобритания. Согласно информации британского Минобороны, в целом Соединенное королевство обязалось подготовить 19 тысяч солдат. А с начала действия этой программы, предложенной в июне экс-премьером Борисом Джонсоном, уже 5,7 тысячи украинских военных прошли курс молодого бойца под руководством британских и других западных инструкторов.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о более масштабных планах: всего Великобритания подготовит 30 тысяч украинских рекрутов, а первая группа из 10 тысяч солдат уже заканчивает обучение. На смену им в Соединенное королевство отправится новая партия военных.

Украинские солдаты на учениях в Великобритании (фото: Минобороны Великобритании)

С ними удалось пересечься на пути в тренировочный лагерь в южной Англии. В этой группе все – контрактники, абсолютное большинство поступили на службу считанные дни назад. Самому старшему – 32 года. К армии раньше никто не имел отношения, разве что несколько парней записались в территориальную оборону после февральского вторжения РФ. Организаторы просят никого не фотографировать и в целом как можно меньше идентифицировать рекрутов и командиров, по понятным причинам.

Командиры и инструкторы есть и постарше, многие воевали на Донбассе. Один из них рассказывает, что пошел в армию еще в начале войны с Россией, в 2014-ом, когда россияне захватили крымскую военную часть, где он проходил срочную службу.

Есть несколько девушек. Одна из них, Евгения, училась на фармацевта, в армии хочет стать парамедиком. Говорит, что парни к девушкам-сослуживцам относятся абсолютно нормально, никаких вопросов не возникает.

В целом заметно, что отправляющиеся в Великобританию новобранцы еще совсем недавно были гражданскими людьми: не всегда оперативно выполняют команды, теряются в непонятных ситуациях.

– Сколько нужно времени, чтобы превратить всех этих солдат в реальную боевую единицу? – спрашиваю у одного из командиров.

– Примерно месяц на боевое слаживание, постепенно, шаг за шагом приучаем их к дисциплине. Если на второй раз не понимает – можно голос повысить. Но руку никто не поднимает, это нельзя, – объясняет тот.

Тренирующиеся непосредственно на британском полигоне украинские солдаты выглядят гораздо увереннее – они как раз заканчивают курс подготовки. С журналистами общаются крайне аккуратно, на отвлеченные темы, вроде оценки последних событий российско-украинской войны, предпочитают вообще не говорить – объясняют, что "полностью сконцентрированы на тренировочном процессе". Так же ведут себя и зарубежные инструкторы.

Украинские солдаты на учениях в Великобритании (фото: Минобороны Великобритании)

Помимо тысячи собственно британских военных, которые готовят украинцев по всему Королевству, с нашими солдатами занимаются канадцы и новозеландцы. На полигоне, куда удалось попасть, всем заведуют как раз военные из Новой Зеландии, с примечательными черно-белыми шевронами с птицей киви, национальным символом их страны.

Готовят украинцев по той же программе, что и собственных солдат. Она включает в себя обращение с оружием, стрельбу на разные дистанции, оказание первой медицинской помощи, использование бронетехники, симуляцию реального боя, обнаружение мин и растяжек, тактику патрулирования и боев в траншеях и городской застройке и т.д. Для этого еще после Второй мировой войны власти Великобритании переселили жителей одного из городков, который теперь используется как полигон для тренировки городских боев. Также преподают и основы международного гуманитарного права, в частности, правила обращения с военнопленными.

Украинские военные, помогающие с тренировками, говорят, что в целом этот курс молодого бойца не особо отличается от украинского. Разве что масштабами: до февральского вторжения проводились симуляции сражений с участием нескольких бригад, здесь, в Великобритании, все значительно скромнее по масштабам.

Украинские солдаты на учениях в Великобритании (фото: Минобороны Великобритании)

По сценарию, группа украинских солдат должна прийти на подкрепление своим товарищам, удерживать позицию от наступления противника, потом организованно отступить. Для пущей убедительности возле них стреляет пулемет, взрываются дымовухи, туда-сюда ездит бронемашина. Всего в упражнении участвует лишь пара десятков солдат.

В то же время, британцы, канадцы, новозеландцы уделяют много времени индивидуальной подготовке солдата, в частности, определяют рекрутов с лидерскими навыками и готовят их как будущих младших командиров. Примечательно, что для окончания учебы обязательно надо сдать нормативы по всем преподаваемым здесь военным дисциплинам. Тех, у кого не все получается, объединяют в группы и занимаются с ними усиленно, подтягивая до общего уровня. Как рассказывают украинские инструктора, их зарубежные коллеги не просто отбывают номер, а реально вкладываются в работу с украинскими рекрутами. Те тоже проявляют инициативу, например, отказываются от отдыха в пользу дополнительных занятий.

Украинские солдаты на учениях в Великобритании (фото: Минобороны Великобритании)

Ресурсов на программу тренировки украинцев Великобритания не жалеет: например, были закуплены и пристреляны тысячи автоматов Калашникова, специально для подготовки наших рекрутов на оружии, которое они потом реально будут использовать в Украине.

Конечно, за несколько недель подготовки стать полностью подготовленным по всем направлениям бойцом едва ли возможно. К примеру, тренировка оказания первой помощи и эвакуации с поля боя раненых проходит достаточно нервно и хаотично.

– Вам не кажется, что наши солдаты действуют достаточно медленно? – спрашиваю у наблюдающего за происходящим новозеландского инструктора.

– Вы принимайте во внимание языковой барьер: все команды надо перевести с английского на украинский, потом обратно. В реальном бою, когда все говорят на одном языке, все пройдет быстрее, – объясняет он.

Естественно, переводчики присутствуют на всех без исключения тренировках – даже если кто-то из солдат более-менее владеет английским, важно, чтобы не возникало даже мельчайшего недопонимания.

При этом переводчики и переводчицы стараются не только переводить команды инструкторов, но и копировать их тон.

– Мы должны полностью отзеркаливать поведение инструктора. Если он смеется, мы смеемся, если он кричит – мы кричим, если матерится – мы материмся. Когда они говорят "закрыли свои рты", мы не можем говорить "извините, пожалуйста, вы не могли бы потише", потому что это не была команда. Мы не можем слишком нежно относиться к солдатам, потому что потом на войне это им не поможет, – рассказывает руководитель местных переводчиков, Ирина.

Украинские солдаты на учениях в Великобритании (фото: Минобороны Великобритании)

В 2015-ом она переехала из Украины в Великобританию, работала маркетинговым директором финтех-компании, в первый день масштабного вторжения бросила работу и полностью ушла в волонтерство, когда появилась возможность поработать переводчиком для украинских рекрутов, сразу поняла, что ее место именно здесь. Но при этом говорит, что очень хотела бы сама стать солдатом и воевать на передовой.

За спиной Ирины стоят вайтборды с крупными фотографиями различных видов российской техники. Инструкторы учат солдатов распознавать их, рассказывают о сильных сторонах и уязвимостях. Вся тренировочная программа украинских рекрутов – яркая иллюстрация того, насколько глобальной является нынешняя война: новозеландцы на британской земле обучают украинцев воевать с россиянами.