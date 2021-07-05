Джонсон готує термінове звернення до нації: британці повинні навчитися жити з COVID-19

Прем'єр-міністр Великобританія готує своє звернення до нації в понеділок. Йтиметься про життя в умовах пандемії COVID-19 перед ослабленням карантину, яке заплановане на 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

До цих пір фраза про те, що" потрібно навчитися жити з COVID-19" була лише гаслом уряду Великобританії. Тепер Джонсон має намір дати прес-конференцію і більш детально поговорити про це з жителями Великобританії. Також очікується, що міністр охорони здоров'я Саджид Джавід виступить перед депутатами.

У своїй останній заяві Джонсон підкреслив, що пандемія ще не закінчилася і в найближчі тижні число випадків захворювання буде рости.

"Коли ми починаємо вчитися жити з цим вірусом, ми всі повинні продовжувати ретельно керувати ризиками, пов'язаними з COVID, і проявляти обережність щодо свого життя", - сказав він .

Уряд опублікує результати оглядів сертифікації вакцин і майбутнього соціального дистанціювання.

Будуть озвучені рішення, щодо носіння масок, соціальної дистанції, роботи на дому, рекомендації по відвідуванню будинків престарілих.

Відомо, що уряд розглядає можливість відмови від обов'язкового носіння масок в громадських місцях всередині приміщень. Це піддається критиці багатьох експертів в галузі охорони здоров'я.

Відзначимо, що за останню добу у Великобританії виявили 24 248 нових випадків-19 і 15 смертей.