Джонсон готовит срочное обращение к нации: британцы должны научиться жить с COVID-19

Премьер-министр Великобритании готовит свое обращение к нации в понедельник. Речь пойдет о жизни в условиях пандемии COVID-19 перед ослаблением карантина, которое запланировано на 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

До сих пор фраза о том, что "нужно научиться жить с COVID-19" была всего лишь лозунгом правительства Великобритании. Теперь Джонсон намерен дать пресс-конференцию и более подробно поговорить об этом с жителями Великобритании. Также ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид выступит перед депутатами.

В своем последнем заявлении Джонсон подчеркунул, что пандемия еще не закончилась и в ближайшие недели число случаев заболевания будет расти.

"По мере того, как мы начинаем учиться жить с этим вирусом, мы все должны продолжать тщательно управлять рисками, связанными с COVID, и проявлять осмотрительность в отношении своей жизни", - сказал он .

Правительство опубликует результаты обзоров сертификации вакцин и будущего социального дистанцирования.

Будут озвучены решения, касательно ношения масок, социальной дистанции, работы на дому, рекомендации по посещению домов престарелых.

Известно, что правительство рассматривает возможность отказа от обязательного ношения масок в общественных местах внутри помещений. Это подвергается критике многих экспертов в области здравоохранения.

Отметим, что за последние сутки в Великобритании выявили 24 248 новых случаев COVID-19 и 15 смертей.