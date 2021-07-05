ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Джонсон готовит срочное обращение к нации: британцы должны научиться жить с COVID-19

Новина українською →
Великобритания, Понедельник 05 июля 2021 02:15
Джонсон готовит срочное обращение к нации: британцы должны научиться жить с COVID-19 Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании готовит свое обращение к нации в понедельник. Речь пойдет о жизни в условиях пандемии COVID-19 перед ослаблением карантина, которое запланировано на 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

До сих пор фраза о том, что "нужно научиться жить с COVID-19" была всего лишь лозунгом правительства Великобритании. Теперь Джонсон намерен дать пресс-конференцию и более подробно поговорить об этом с жителями Великобритании. Также ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид выступит перед депутатами.

В своем последнем заявлении Джонсон подчеркунул, что пандемия еще не закончилась и в ближайшие недели число случаев заболевания будет расти.

"По мере того, как мы начинаем учиться жить с этим вирусом, мы все должны продолжать тщательно управлять рисками, связанными с COVID, и проявлять осмотрительность в отношении своей жизни", - сказал он.

Правительство опубликует результаты обзоров сертификации вакцин и будущего социального дистанцирования.

Будут озвучены решения, касательно ношения масок, социальной дистанции, работы на дому, рекомендации по посещению домов престарелых.

Известно, что правительство рассматривает возможность отказа от обязательного ношения масок в общественных местах внутри помещений. Это подвергается критике многих экспертов в области здравоохранения.

Отметим, что за последние сутки в Великобритании выявили 24 248 новых случаев COVID-19 и 15 смертей.

Напомним, что в Великобритании зафиксировали наибольшее число случаев коронавируса с января. Это вызвано распространением в этой стране индийского штамма коронавируса "Дельта".

Ранее сообщалось, что Дельта-штамм стал самым распространенным уже и в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море, - Зеленский
Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море, - Зеленский
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине