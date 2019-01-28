Джокович зміцнив лідерство в світовому рейтингу після Australian Open

Федерер опустився на шосту сходинку

Сербский теннисист Новак Джокович укрепил свое лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Обновленный рейтинг опубликован 28 января на сайте организации.

Второе место в рейтинге сохранил Рафаэль Надаль. А не сумевший защитить титул на Australian Open швейцарец Роджер Федерер опустился с третьей на шестую строчку. Его обошли немец Александр Зверев, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и южноафриканец Кевин Андерсон.

Лучший из украинцев Сергей Стаховский стал 136, опустившись на 4 позиции.

Рейтинг АТР. 28 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10955

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8320

3 (4). Александр Зверев (Германия) - 6475

4 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5060

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4845

6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 4600

7 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 4110

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3960

9 (10). Джон Изнер (США) - 3155

10 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3140

...

136 (132). Сергей Стаховский (Украина) - 410

Напомним, японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая Australian Open-2019, стала первой ракеткой мира, а также первой представительницей своей страны на вершине рейтинга WTA.