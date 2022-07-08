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Джоковіч переграв Норрі та став другим фіналістом Вімблдонського турніру

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Сполучене Королівство, П'ятниця 08 липня 2022 20:04
Джоковіч переграв Норрі та став другим фіналістом Вімблдонського турніру Фото: Новак Джоковіч витратив чотири сети на перемогу (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Перший сіяний на Вімблдоні-2022 Новак Джоковіч виправдав аванси та пробився у фінал турніру, перегравши Кемерона Норрі в чотирьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, чоловіки, 1/2 фіналу

Джоковіч – Норрі – 3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)

Розпочали суперники жваво. Спершу обмінялися брейками, потім – взяли свої подачі. Та далі несподівано ініціативу перехопив Норрі. Британець двічі взяв гейми на подачі суперника й не дав Джоковічу шансів на своїй подачі. Як наслідок, 6:2 за господарем у першій партії.

Другий сет вийшов спокійнішим. Джоковіч і Норрі легко перемагали на своїх подачах і не надто чинили опір на чужих. Та під завісу партії сербський тенісист оформив брейк. Одного такого випаду цілком вистачило для того, щоб зрівняти рахунок.

Ще простішим став третій сет. Джоковіч брейком на першій подачі окреслив свої претензії на перемогу. Далі серб стабільно легко перемагав у "своїх" геймах і ще раз забрав подачу Норрі.

За інерцією минула й четверта партія. Титулований балканець знову розпочав із брейку, а потім зосередився на "домашній" роботі. 6 ейсів, 93% виграних очок на першій подачі та 82% взятих очок біля сітки сумнівів не залишили – Джоковіч справедливо опинився у фіналі.

Там сербський тенісист зустрінеться з австралійцем Ніком Кірйосом. Він вийшов у вирішальний матч без боротьби, оскільки Рафа Надаль знявся з Вімблдона через травму. Фінал відбудеться 10 липня, старт поєдинку – о 16:00 за Києвом.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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