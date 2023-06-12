Джокович с рекордным титулом вернулся на вершину рейтинга ATP

Опытный серб благодаря триумфу на "Ролан Гарросе" прыгнул с третьего на первое место рейтинга ATP. Балканский теннисист набрал 7595 рейтинговых очков.

Джокович опередил опустившегося на вторую ступеньку Карлоса Алькараса. Испанец набрал 7175 пунктов. Он уступил новому лидеру классификации в полуфинале French Open. Нейтральный же россиянин Даниил Медведев оказался на третьей строчке (6100 очков).

Дополнили топ-10 Рууд из Норвегии, грек Циципас, датчанин Руне, Рублев из РФ, американец Фритц, Зиннер из Италии и россиянин Хачанов. Лучшим из украинских теннисистов остался Алексей Крутых. Он поднялся на три позиции вверх, но остался в конце второй сотни рейтинга.

Накануне Джокович выиграл "Ролан Гаррос" среди мужчин и установил новый рекорд по выигранным мэйджорам. 36-летний серб завоевал 23 "Грэнд Слэмы" и оставил позади другого представителя "Большой тройки" – Рафу Надаля (22 титула).