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Джима пропустит шоу City Biathlon-2024: честь Украины будут защищать другие

Фото: Юлия Джима (instagram.com/yulia_dzhima.f)
Автор: Андрей Костенко

Выставочная гонка City Biathlon 2024 года состоится без Юлии Джимы. Фамилия олимпийской чемпионки исчезла из списка участников шоу, но остались другие украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт гонки.

Шоу-гонка City Biathlon этого годасостоится 15 сентября в немецком Дрездене вместо Висбадена. Лидер сборной Украины Джима была заявлена на участие в гонке, однако накануне старта выбыла из состава. Причины отсутствия украинки пока неизвестны.

Кроме Джимы женскую гонку пропустят немка Янина Геттих-Вальц и Туули Томингас из Эстонии. Спортсменок, фигурировавших в предварительном списке участниц, заменят австрийка Анна Андексер, немки Йоханна Пуфф и Марион Визензартер. А в соревнованиях среди мужчин вместо австрийца Симона Эдера стартует другой представитель этой страны – Давид Коматц.

Напомним, что прошлогоднюю гонку в Висбадене выиграли итальянка Лиза Витоцци и норвежец Стурла Хольм Легрейд. Представитель Норвегии в этом году в Дрездене соревноваться не будет.

Кроме основных гонок City Biathlon-2024, на трассе также пройдут молодежные соревнования и парабиатлонные старты. В частности, в гонке для спортсменов с нарушениями зрения примут участие украинка Наталья Ткаченко – она будет соревноваться вместе с гидом Дарьей Ковалевой, и Илона Варковец, которой будет ассистировать Анастасия Шабалдина.

Ранее звезда биатлонной сборной Украины сломала ногу на тренировке.

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Биатлон