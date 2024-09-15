Джима пропустит шоу City Biathlon-2024: честь Украины будут защищать другие

Шоу-гонка City Biathlon этого годасостоится 15 сентября в немецком Дрездене вместо Висбадена. Лидер сборной Украины Джима была заявлена на участие в гонке, однако накануне старта выбыла из состава. Причины отсутствия украинки пока неизвестны.

Кроме Джимы женскую гонку пропустят немка Янина Геттих-Вальц и Туули Томингас из Эстонии. Спортсменок, фигурировавших в предварительном списке участниц, заменят австрийка Анна Андексер, немки Йоханна Пуфф и Марион Визензартер. А в соревнованиях среди мужчин вместо австрийца Симона Эдера стартует другой представитель этой страны – Давид Коматц.

Напомним, что прошлогоднюю гонку в Висбадене выиграли итальянка Лиза Витоцци и норвежец Стурла Хольм Легрейд. Представитель Норвегии в этом году в Дрездене соревноваться не будет.

Кроме основных гонок City Biathlon-2024, на трассе также пройдут молодежные соревнования и парабиатлонные старты. В частности, в гонке для спортсменов с нарушениями зрения примут участие украинка Наталья Ткаченко – она будет соревноваться вместе с гидом Дарьей Ковалевой, и Илона Варковец, которой будет ассистировать Анастасия Шабалдина.