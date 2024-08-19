Звезда биатлонной сборной Украины сломала ногу на тренировке
Украинская биатлонистка Ирина Петренко получила тяжелую травму в рамках подготовки к новому сезону Кубка мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonnews.
32-летняя спортсменка сломала ногу на тренировке. Теперь ее будет ждать длительная реабилитация.
Петренко сломала ногу во время ускорения на тренировочном занятии. Она вынуждена будет в течение месяца находиться в гипсе. Затем начнется реабилитационный процесс.
В прошлом сезоне Кубка мира Петренко стала третьей среди украинок в общем зачете биатлонистов. Она набрала 149 очков. Лучшим выступлением биатлонистки стало 12-е место в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде.
Кубок мира 2024/25
Новый соревновательный год начнется в конце ноября. Первый этап примет финский Контиолахти.
Сезон будет состоять из девяти этапов и чемпионата мира в Ленцерхайде в феврале. Финальные гонки сезона пройдут в норвежском Осло 21-23 марта 2025 года. Всего состоится 70 гонок (по 31 в женском и мужском биатлоне, 8 смешанных).
В апреле сборная Украины получила тренеров на новый сезон Кубка мира.Надежда Белова стала старшим тренером мужской сборной вместо Юрая Санитры.Тем временем старшим тренером женской сборной остался Николай Зоц.
К слову, хоккейная сборная Украины объявила состав на сборы перед финалом отбора к Олимпиаде-2026.
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