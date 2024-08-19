Звезда биатлонной сборной Украины сломала ногу на тренировке

Украинская биатлонистка Ирина Петренко получила тяжелую травму в рамках подготовки к новому сезону Кубка мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonnews .

32-летняя спортсменка сломала ногу на тренировке. Теперь ее будет ждать длительная реабилитация.

Петренко сломала ногу во время ускорения на тренировочном занятии. Она вынуждена будет в течение месяца находиться в гипсе. Затем начнется реабилитационный процесс.

В прошлом сезоне Кубка мира Петренко стала третьей среди украинок в общем зачете биатлонистов. Она набрала 149 очков. Лучшим выступлением биатлонистки стало 12-е место в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде.

Кубок мира 2024/25

Новый соревновательный год начнется в конце ноября. Первый этап примет финский Контиолахти.

Сезон будет состоять из девяти этапов и чемпионата мира в Ленцерхайде в феврале. Финальные гонки сезона пройдут в норвежском Осло 21-23 марта 2025 года. Всего состоится 70 гонок (по 31 в женском и мужском биатлоне, 8 смешанных).

В апреле сборная Украины получила тренеров на новый сезон Кубка мира.Надежда Белова стала старшим тренером мужской сборной вместо Юрая Санитры.Тем временем старшим тренером женской сборной остался Николай Зоц.