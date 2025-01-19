Джей Ди Вэнс провел встречу с вице-президентом Китая: CNN узнало, о чем говорили

По словам представителя переходного периода, они обговорили широкий круг вопросов, включая "фентанил, сбалансированную торговлю и региональную стабильность".

Встреча состоялась, когда Трамп в частном порядке сообщил своим советникам, что после инаугуруации хочет посетить Китай. СМИ уточняли, что речь идет про первые 100 дней. CNN тем временем пишет, что избранный президент США Дональд Трамп стремится содействовать открытому диалогу с Пекином, одновременно придерживаясь жесткой позиции в отношении страны.

Это также происходит на фоне событий вокруг скандального запрета TikTok в США , связанного с тем, что популярное приложение принадлежит китайцам.