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Источник воли и силы. Зеленский поздравил украинцев с Днем флага: в Киеве подняли особый стяг

Среда 23 августа 2023 09:55
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Источник воли и силы. Зеленский поздравил украинцев с Днем флага: в Киеве подняли особый стяг Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На День государственного флага в Киеве подняли особое знамя, которое побывало на позициях военных по всей линии фронта. На нем содержатся подписи наших защитников, которые сражаются за независимость Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Наш флаг - это наша уверенность. Уверенность в том, что он обязательно будет развеваться всюду, где должен быть по праву. На всей нашей суверенной территории. Непреклонная вера в это внутри каждого и каждой из нас. Наш флаг - это наша сила. Источник воли, несгибаемости духа для всех. Для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой. Сражаются за каждый метр нашей земли. Идут вперед и дойдут до нашей победы", - сказал президент.

Зеленский добавил, что наш флаг - это наша память, а также уважение ко всем нашим героям разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свою жизнь за Украину и всех украинцев. Он отметил, что мы всегда будем помнить наших героев.

Президент отметил, что сегодня в Киеве поднимают особый флаг. На нем особые слова и подписи, оставленные нашими воинами - защитниками, которые сражаются за свободу для украинцев и независимость.

Президент рассказал, что этот флаг был на позициях военных от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины. В разных боевых бригадах и подразделениях, а также в госпиталях, где лечат раненых, и в руках волонтеров.

Глава государства подчеркнул, что этот флаг будет всегда беречь упоминание многих украинцев и украинок и будет пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов.

После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее войны за независимость Украины.

Президент подчеркнул, что придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина.

День государственного флага

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага.

Датой утверждения украинского флага считают 1848 год, когда во время событий национального возрождения на Галичине Главная Русская Рада во Львове принял официальную символику.

РБК-Украина собрало малоизвестные факты о государственном флаге в материале. Вы узнаете, каким был первый украинский флаг, меняли ли местами синий и желтый цвета, о советских запретах и наказаниях за использование нацсимволики.

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Владимир Зеленский День государственного флага
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