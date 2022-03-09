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Дженніфер Еністон закликала допомагати українцям у боротьбі з Росією

Автор: Константин Широкун

Американська актриса Дженніфер Еністон закликала своїх шанувальників допомогти українцям. У публікації додані посилання на українські благодійні фонди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Дженніфер Еністон.

Американська актриса закликала жертвувати на підтримку української армії. В її публікації присутні посилання на фонд "Повернись живим", World Central Kitchen, "Червоний Хрест" та інші.

"Думаючи про жінок і дівчат в Україні і в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як опікуни, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні і в сусідніх країнах: ви неймовірні та весь світ за вами", - підкреслила Еністон.

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