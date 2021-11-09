Джелялов передав із в’язниці листа Порошенку і подякував за підтримку своєї родини

"Більшість з нас намагається забезпечити добробут своєї сім’ї. Захистити рідних та близьких від усіляких загроз. Створити умови для їх безпечного та спокійного життя. Я також. Але ворог забрав мене у моїх рідних. І хоча моя боротьба за них та багатьох інших триває і в стінах тюрми, я не можу безпосередньо кожен день бути їм опорою, - написав Джелялов. - Тому хочу подякувати всім - друзям, знайомим, просто небайдужим людям, співвітчизникам, державі - за допомогу та увагу до моєї сім‘ї".

Крім того, кримськотатарський активіст окремо висловив подяку п’ятому президенту України Петру Порошенку за особисту участь в долі його дітей.

"Це приклад для всіх відповідальних, спроможних, небайдужих політиків та підприємців, як можна підтримати сім’ї українських політв’язнів у російських тюрмах, - написав активіст. - Така підтримка та увага не просто прояв людяності та патріотизму. Вона надає нам змогу продовжувати боротьбу за свободу, демократичний розвиток, цілісність та незалежність нашої держави.

П’ятий президент Петро Порошенко наголосив, що продовжить боротьбу за звільнення політв’язнів Кремля.

"Зворушений листом, написаним із застінків в анексованому Криму. Наріман Джелялов, якого окупаційна російська влада незаконно кинула за ґрати, передав його своєму адвокатові Миколі Полозову. Нарімане, ми будемо боротися за Вас, за решту кримських татар та українців, які постраждали від анексії, за український Крим. Справедливість буде відновлена, вірю в це. Тримайтеся! Перемога попереду!" - переконаний Петро Порошенко.