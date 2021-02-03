Джефф Безос покидає пост CEO Amazon

Мільярдер, засновник компанії Amazon Джефф Безос залишить посаду генерального директора компанії. Це станеться у третьому кварталі 2021 року.
Про це повідомила прес-служба компанії на своєму сайті.
Безос перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Його місце займе очільник Amazon Web Services Енді Джессі.
Раніше стало відомо, що віце-президент Amazon Тім Брей звільнився з компанії, протестуючи проти рішення керівництва звільнити працівників складів, які протестували через умови роботи під час пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, засновник Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос пожертвував 791 млн доларів на збереження навколишнього середовища. Мільярдер передав гроші 16 організаціям з "Фонду Землі Безоса".