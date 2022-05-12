Джапарова обговорила з учасниками Кримської платформи агресію РФ і підтримку України

Перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова провела відеозустрічку з учасниками мережі контактних осіб Кримської Платформи, в ході якої поінформувала про ситуацію на тимчасово окупованому півострові та використання РФ його території як плацдарму для вторгнення в нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства закордонних справ.

У своєму виступі 11 травня чиновник зазначила, що агресія Росії почалася саме зі спроби анексії Криму, а її наслідки виходять далеко за межі кордонів України.

"Перемога України за підтримки наших партнерів відповідає інтересам усього демократичного світу. Лише разом ми зможемо відстояти наші спільні цінності, захистити нашу свободу і наше спільне майбутнє", - заявила вона.

Джапарова також детально зупинилася на ситуації, що погіршується, з правами людини в окупованому Криму: політичних переслідуваннях, дискримінації за етнічними і релігійними ознаками, насильницьких зникненнях, тортурах і позасудових затриманнях та обшуках.

Так, додала вона, з 24 лютого 12 політичних в'язнів були засуджені на тривалі терміни, і після початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ "намагається знищити залишки свободи слова в Криму, посилює переслідування журналістів і неурядових правозахисних організацій", а також "з особливим завзяттям" окупаційна адміністрація реалізує політику, спрямовану на витіснення з півострова кримських татар, знищення їх ідентичності.

Джапарова поінформувала контактних осіб з питань Кримської платформи про стан справ по 4 позовах проти РФ, поданими Україною в міжнародні судові інстанції.

"Росія має постати перед трибуналом. Безкарність Росії за скоєні злочини призводить до появи нових", - зазначила заступник міністра.

Окрему увагу в ході відеозустрічі було приділено шляхам подальшої гуманітарної та військової підтримки України, а також економічної стратегії післявоєнного оновлення України.