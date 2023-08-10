В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. О них оккупанты не предупреждали

"Подписчики сообщают о взрыве, который слышали в Джанкойском районе", - говорится в сообщении.

При этом, сегодня крымские гауляйтеры предупреждали, что в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Как видно, Джанкойского района в этом списке нет.

При этом, как отмечает тот же "Крымский ветер", ранее объявленная утилизация, которую запланировали в полдень, "начали на час раньше объявленного времени".