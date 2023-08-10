RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. О них оккупанты не предупреждали

Фото: в Крыму в Джанкойском районе раздаются взрывы 10 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Джанкойском районе Крыма раздались взрывы днем в четверг, 10 августа. И хотя оккупанты предупреждали о взрывах в некоторых населенных пунктах полуострова, этого района в списке нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Подписчики сообщают о взрыве, который слышали в Джанкойском районе", - говорится в сообщении.

При этом, сегодня крымские гауляйтеры предупреждали, что  в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов. Как видно, Джанкойского района в этом списке нет.

При этом, как отмечает тот же "Крымский ветер", ранее объявленная утилизация, которую запланировали в полдень, "начали на час раньше объявленного времени".

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиКрим