В Джанкое на севере Крыма раздались взрывы возле аэродрома, возник пожар

Местные жители сообщают, что взрывы и пожар возникли в районе местного военного аэродрома. Судя по фото, с места взрыва поднимается огонь и густой дым.

На данный момент о причинах и последствиях нескольких взрывов в Джанкое ничего не сообщалось.

Отмечается, что на военном аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ в составе трех авиационных эскадрилий.

