RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму, - Генштаб

Фото: Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, на севере Крыма россияне содержат резервы для усиления группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

"Город Джанкой и прилегающие к нему районе фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских войск и техники", - сказал Громов.

Он отметил, что, по данным разведки, в полевом парке техники в районе Медведевки (Джанкойский район) находится 750 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, разведка сообщала, что оккупанты готовятся к активной обороне Крыма и создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Россияне также активно занимаются обустройством укреплений возле админграницы с Херсонской областью и Крымским полуостровом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримГенштаб ВСУВойна России против Украины