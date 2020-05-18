Джамала поділилася дуже особистою історією: трагедія в моїй родині

Джамала повідомила про трагедію в родині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала поділилася сумною історією в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Джамала в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу поділилася трагічною історією, яка сталася в її сім'ї 18 травня 1944 року. Про особисту сімейну історію українська співачка, яка зараз вагітна другою дитиною, написала на своїй сторінці в Instagram.

"Зранку 18 травня мою прабабусю Назилхан з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили до Середньої Азії.в той час коли вона чекала на чоловіка з війни .Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її у матері", - написала українська зірка.

За словами Джамали, з прабабусею у неї були теплі і добрі стосунки, а цю історію Назилхан розповідала з гіркотою не один раз.

Сім"я Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народились... переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати. Найменше, що ми всі можемо зробити — пам’ятати", - підкреслила співачка.

Також Джамала розповіла, що у них з батьком була традиція. Кожен рік, 18 травня вони їздили в Сімферополь, щоб побачитися з рідними та близькими, а також вшанувати пам'ять жертв репресій.

Нагадаємо, 11 травня 1944 року, незабаром після повного звільнення Криму від нацистської окупації, І. Сталін підписав Постанову Державного Комітету Оборони СРСР № ГОКО-5859 від 11 травня 1944 про виселення всіх татар з території Криму.

Як ми раніше писали, Джамала в стильному платті задумалася про життя після карантину.

Автор: Марія Соловей