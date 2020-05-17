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Вас не лякає? Джамала в стильному платті задумалася про життя після карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2020 - 21:43
Вас не лякає? Джамала в стильному платті задумалася про життя після карантину
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка вразила шанувальників своїм стильним одягом і пофілософствувала

Джамала дуже відповідально підійшла до дотримання карантину. Вона практично не виходила з дому. Можливо велику роль зіграло те, що вона перебуває на останніх місяцях вагітності. При цьому у співачки вже є дворічний син Емір-Рахман. Всупереч карантину, співачка не сиділа без діла – вона влаштовувала онлайн-виступи та приміряла стильні образи для домашніх фотосетів.

Співачка опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram, а також поміркувала про життя після карантину.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Людина, звичайно, звикає до всього. Вас не лякає, що карантин закінчується і тепер потрібно буде звикати до нових реалій? Не страшно виходити у світ?" – написала Джамала.

Користувачі мережі прокоментували пост артистки.

  • Страшно. Не хочу виходити. Мені добре працювати вдома;
  • Після карантину вже ніхто не залишиться колишнім. Вірус корони показав хто є хто, і нагадав про людяність;
  • Мені страшно, особливо бачу, як ніхто нічого не боїться і все без масок. Але все одно рано чи пізно все закінчиться і життя стане звичайним, як раніше, а скоро взагалі забудемо, що цей вірус був у нашому житті;
  • Можливо зі мною щось не так, але що може бути страшніше ніж похід у міський супермаркет під час карантину!
  • Вже дуже хочеться виходити, звичайно обережно, але туга за колишнім життям просто величезна. Скоріше б вірус пішов і все стало як раніше. Яка ви красива, Джа, випромінює світло і доброту!
  • Дуже красива;
  • Гарна дівчина!!! Красиве плаття. Господи Джамала, ви випромінюєте світло, тепло, мрію і прекрасне майбутнє!!! Бережи вас Бог! Обожнюю вас!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що вагітна Джамала раптово змінила колір волосся. При цьому взагалі співачка часто експериментує з волоссям.

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Джамалашоубиз
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