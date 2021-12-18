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Тільки двом сторонам. Росія пропонує США переговори щодо гарантій безпеки

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Москва, Субота 18 грудня 2021 12:37
Тільки двом сторонам. Росія пропонує США переговори щодо гарантій безпеки Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Російська Федерація пропонує США переговори щодо гарантій безпеки. Але виключно на двосторонній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в коментарі ТАСC.

Водночас, за словами заступника міністра, такої ситуації, як у відносинах із США, ніколи не було.

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все в дебатах і словоблудії. Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів", - сказав Рябков.

Нагадаємо, Росія зажадала від НАТО взагалі відмовитися від розширення.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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