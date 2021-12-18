Тільки двом сторонам. Росія пропонує США переговори щодо гарантій безпеки

Водночас, за словами заступника міністра, такої ситуації, як у відносинах із США, ніколи не було.

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все в дебатах і словоблудії. Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів", - сказав Рябков.