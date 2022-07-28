Олімпійський чемпіон Нагано запропонував саджати співвітчизників на 15 років за виступи в російському чемпіонаті. Легендарний хокеїст впевнений, що молодші колеги підтримують агресію РФ грою у тамтешній першості.

"Мені надзвичайно прикро. Робота громадянина Чехії в Росії є підтримкою російського режиму та війни в України, тож є загрозою національній безпеці. Та я не звинувачую гравця чи його агента, а чеську владу за відсутність закону, що це забороняв би", – зізнався Гашек.

"Домінатор" розчарований трансфером Дмитра Яшкіна в петербурзький СКА. Уродженець Омська виріс у Чехії та захищав кольори місцевої збірної на двох чемпіонатах світу.

На думку Гашека, запровадження кримінальної відповідальності покращило б ситуацію. Він закликав чеський уряд захистити громадян від усіх ризиків перебування співвітчизників на території РФ.

"15 років в'язниці за роботу у ворожій Росії дуже допомогли б. Це, безперечно, посилить наш захист і оборону союзників та, ймовірно, врятує чимало життів", – резюмував "Домінатор".