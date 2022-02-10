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Двоетапна аутентифікація Google вдвічі скоротила кількість зломів акаунтів

Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно компанія Google зробила двоетапну аутентифікацію ввімкнутою за замовчуванням для 150 млн користувачів. Це допомогло скоротити кількість випадків злому акаунтів вдвічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Згідно з повідомленням Google, компанія націлена на майбутнє без паролів, яке й надалі захищатиме безпеку її користувачів. Тим часом двоетапна перевірка є основним елементом стратегії компанії, оскільки вона підвищує безпеку завдяки вимозі щодо наявності фізичного предмета, такого як ключа безпеки або ж мобільного телефону для отримання унікального SMS-повідомлення.

Ще у 2018 році інженери Google виявили, що більше ніж 90% акаунтів не використовують двоетапну аутентифікацію. Як відзначають представники компанії, головним бар’єром залишається те, що користувачі інколи недооцінюють відповідну процедуру.

"Двоетапна автентифікація вимагає багато навчання, і ми хочемо, щоб користувачі розуміли, що це таке і чому це вигідно. Нам також необхідно переконатися, що облікові записи користувачів правильно налаштовані з резервною адресою електронної пошти та номером телефону, щоб уникнути блокування облікового запису після примусового 2SV", - заявив директор з безпеки акаунтів Google Гуеммі Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про подорожчання Google, після того, як її материнська компанія Alphabet погодила рішення щодо дроблення акцій у співвідношенні 20 до 1.

Також видання писало, що Google має намір додати підтримку криптовалют в Google Pay.

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