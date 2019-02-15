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Двох затриманих у Казахстані українців депортували

Новини » Політика    15.02.2019 - 09:33
Двох затриманих у Казахстані українців депортували
Фото: Людмила Волошина (facebook.com/voloshinaluda)

Ідеться про українців Волошину та Явтушенка

Двох українців, затриманих раніше у Казахстані, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини (Comitato Italiano Helsink), сьогодні вночі, 15 лютого, депортували. Про це заявила медіаексперт з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Ідеться про українців Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка.

"Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація", -зазначила Земляна.

Про затримання українців стало відомо вчора, 14 лютого. Представниця ІМІ припустила, що ймовірною причиною затримання українців могло стати те, що нещодавно суддя у Казахстані виніс виправдувальний вирок в одній із політичних справ, після цього його почали переслідувати. А українським спостерігачам вдалось поспілкуватись з цим суддею.

РБК-Україна також писало, що щодо правозахисниці Людмили Волошиної було складено адміністративний протокол.

Також повідомлялося, що  в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських військовополонених моряків.

У Казахстані затримали правозахисницю з України
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