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Прокуратура відкрила справу через розтрату бюджетних коштів чиновниками мерії Дніпра

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 16:43
Прокуратура відкрила справу через розтрату бюджетних коштів чиновниками мерії Дніпра
Ілюстративне фото (dniprorada.gov.ua)

Дніпровський міський голова звернувся до правоохоронців через розтрату бюджетних коштів чиновниками мерії

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно посадових осіб Дніпровської міської ради, комунального підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

У прокуратурі зазначили, що Дніпровський міський голова звернувся до правоохоронців через розтрату бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службову недбалість, вчинених посадовими особами комунального підприємства міської ради. За даними Управління аудиту і контролю міськради, при проведенні робіт по благоустрою пляжу в Дніпрі зазначені особи завищили вартість матеріалів та виконаних робіт, чим завдали державі збитки.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 367 КК України (розтрата бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки)", - повідомили в прокуратурі.

Крім того, відкрито кримінальне провадження відносно посадових осіб Департаменту міської ради і чотирьох товариств з обмеженою відповідальністю. Повідомляється, що під час проведення ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів житлових будинків, а також реконструкції мереж освітлення одного з мостів у Дніпрі вони завищили вартість матеріалів та виконаних робіт.

Нагадаємо, 18 січня співробітники Служби безпеки України та прокуратури Дніпропетровської області проводили обшуки в приміщенні міської ради Дніпра. Слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів.

 

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