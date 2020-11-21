У двох регіонах Канади вводять локдаун

В Торонто і в регіоні Пив округу Онтаріо вводять 28-денний локдаун через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Обмеження ступить чинності в понеділок, 23 листопада.

Про це заявив глава регіону Даг Форд, передає Toronto.

"Це необхідно, щоб запобігти найгірший сценарій розвитку подій", - пояснив він.

Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних та дозвіллєвих центрів, казино, перукарень, салонів краси. Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу тільки навинос.

На вулиці можна збиратися в групи не більше десяти осіб, такою ж кількістю обмежена одноразова кількість прихожан в релігійних установах, на похоронах і весіллях.

Школи, аптеки, продуктові магазини залишаються відкритими, а торговим центрам та іншим магазинам необхідно буде перейти на доставку товарів або дозволити їх забирати покупцям з вулиці після онлайн-покупок.

Населенню настійно рекомендовано без особливої необхідності не виходити на вулицю і відмовитися від спілкування з рідними і друзями. При цьому порушників положень локдауна загрожує штраф у 750 канадських доларів (понад 570 доларів).

Нагадаємо, уряд Канади уклало угоду з двома американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз вакцин проти COVID-19. В цілому Канада зарезервувала для себе більше 300 млн доз майбутньої вакцини.

Крім того, в Канаді очікують, що вакцини від коронавірусу можуть з'явитися вже в першому кварталі 2021 року.