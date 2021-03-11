У двох областях треба якомога швидше запровадити локдаун, - KSE

У Вінницькій та Миколаївській областях треба якомога швидше запровадити карантинні обмеження на рівні "червоної" зони.

Про це керівник Центра економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час ефіру на сторінці KSE у Facebook .

"У Вінницькій і Миколаївській області необхідно якомога швидше на місцевому рівні впроваджувати посилені карантинні обмеження, які будуть співставні з червоним рівнем небезпеки", - заявив Ганиченко, посилаючись на аналітичні дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Він пояснив, що в цих двох регіонах темпи захворюваності зростають на 20% щотижня. При цьому в "червоних" областях після запровадження локдаунів темпи поширення інфекції сповільнилися.

Експерт зазначив, що в цілому по країні заповненість ліжок із киснем суттєво зростає три тижні поспіль. Зараз цей показник досягнув позначки 35-40%. Три тижні тому він був на рівні 20-25%.