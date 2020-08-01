На двох КПВВ на Донбасі побудують сервісні центри

На Донбасі на двох пунктах в‘їзду-виїзду побудують сервісні центри. В них має діяти урядова програма "Доступні ліки".

Про це розповіла замміністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, передає прес-служба міністерства.

Вона підкреслила, що на всіх КПВВ мають бути єдині стандарти якості і комфорту для громадян.

"Люди повинні мати змогу отримати максимум послуг на КППВ - від правової до адміністративної. Тому біля кожного пункту в‘їзду-виїзду ми плануємо створити такі сервісні центри. Вже восени плануємо зайнятись двома КПВВ - один в Луганській, один в Донецькій областя", - сказала замглави МінТОТ.

Урядовець додала, що в усіх таких сервісних центрах має діяти урядова програма "Доступні ліки".

"Доволі ймовірно, що за кілька років можна реалізувати такі сервісні центри на всіх КПВВ. Окремо наголошу, що безпекові питання при проєктуванні мобільних сервісних центрів враховані. І не забувайте, що ці сервісні центри - це в першу чергу для громадян, чиї права порушені, і ми, як держава, маємо зробити все для їх відновлення", - сказала Голованчук.

Нагадаємо, в Кабміні також анонсували, що в Україні найближчим часом відновлять фінансування будівництва сучасних прикордонних інспекційних постів.

Як писало РБК-Україна, іноземцям та особам без громадянства для перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування потрібен страховий поліс; такий порядок регламентований постановою Кабміну.