Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії

Двох фігурантів севастопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Ваїтова та Нурі Примова звільнили з російського ув'язнення. Про це повідомляє адвокат Едем Семедляєв, передає "Крим.Реалії",

Ваїтов відбував покарання в колонії міста Курган.

"Рустем Ваїтов виглядає як людина, що відсиділа у колонії п'ять років. Тому, в першу чергу, ми зараз попрямуємо в діагностичний центр, де йому зроблять МРТ. І завтра після обіду вже будемо вдома, в Криму", - сказав адвокат,.

Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення.

Нагадаємо, у політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину, через це у нього є скарги на постійну сильну зубну і головну біль.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді підконтрольний суд РФ у Криму залишив Джеппарова і ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" під вартою до 5 лютого.

До цього, 12 листопада, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантами другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".