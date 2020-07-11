ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на COVID-19

Украина, Суббота 11 июля 2020 15:56
В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на COVID-19
Фото: лаборатория (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лаборатории установят в Киеве и Львове

В двух украинских международных аэропортах установят лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус. Тесты будут делать прибывающим пассажирам для избежания самоизоляции.

Об этом на совещании в Офисе президента заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, в настоящее время Министерство инфраструктуры работает над ускорением установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.

Кроме того, для избежания скопления людей возле лабораторий планируется отправлять результаты тестов в приложении "Дій вдома". Сейчас ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации.

"Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину", - пояснил Криклий.

Напомним, по состоянию на сегодня граждане, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", должны в обязательном порядке проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако, если результат теста в аэропорту будет отрицательным - граждане будут освобождаться от обязательного карантина.

Список стран "красной зоны" недавно обновили в украинском Министерстве здравоохранения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевЛьвоваэропортлабораторииКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь