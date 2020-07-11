В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на COVID-19

Лаборатории установят в Киеве и Львове
В двух украинских международных аэропортах установят лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус. Тесты будут делать прибывающим пассажирам для избежания самоизоляции.
Об этом на совещании в Офисе президента заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам Криклия, в настоящее время Министерство инфраструктуры работает над ускорением установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.
Кроме того, для избежания скопления людей возле лабораторий планируется отправлять результаты тестов в приложении "Дій вдома". Сейчас ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации.
"Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину", - пояснил Криклий.
Напомним, по состоянию на сегодня граждане, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", должны в обязательном порядке проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако, если результат теста в аэропорту будет отрицательным - граждане будут освобождаться от обязательного карантина.
Список стран "красной зоны" недавно обновили в украинском Министерстве здравоохранения.