В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на COVID-19

Фото: лаборатория (freepik.com)

Лаборатории установят в Киеве и Львове

В двух украинских международных аэропортах установят лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус. Тесты будут делать прибывающим пассажирам для избежания самоизоляции.

Об этом на совещании в Офисе президента заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, в настоящее время Министерство инфраструктуры работает над ускорением установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.

Кроме того, для избежания скопления людей возле лабораторий планируется отправлять результаты тестов в приложении "Дій вдома". Сейчас ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации.

"Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину", - пояснил Криклий.

Напомним, по состоянию на сегодня граждане, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", должны в обязательном порядке проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако, если результат теста в аэропорту будет отрицательным - граждане будут освобождаться от обязательного карантина.

Список стран "красной зоны" недавно обновили в украинском Министерстве здравоохранения.