Подвійні атаки в Пакистані: вбито 7 військових і 13 бойовиків

Нещодавно сформоване сепаратистське угруповання Белуджистанська націоналістична армія взяла на себе відповідальність за теракти.

В ході одного з нападів четверо солдатів і дев'ять бойовиків були вбиті, коли нападники здійснили наліт на табір сил безпеки у віддаленому районі Белуджистану на Сході. Згідно із заявою, опублікованою військовими, в результаті іншого нападу на пост безпеки в районі провінції Панджгур загинули троє солдатів і четверо бойовиків.

Міністр внутрішніх справ Пакистану шейх Рашид Ахмед заявив, що атаки були успішно відбиті. Військові заявили, що всього було вбито 13 нападників.

За словами міністра внутрішніх справ Белуджистана Зіаулли Лангова, в Панджгурі було введено комендантську годину після того, як з'явилися ознаки того, що деякі з нападників втекли.

"Згідно з попередніми розслідуваннями, спецслужби перехопили повідомлення між терористами та їх кураторами в Афганістані та Індії", - йдеться в заяві.

Пакистан вже давно звинувачує Індію в підтримці сепаратистів Белуджистану. Дві країни мають історію запеклих відносин і вели дві з трьох воєн за спірний гімалайський регіон Кашмір з моменту здобуття незалежності від Великобританії в 1947 році.