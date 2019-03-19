Подвійне громадянство для діаспори обговорюватимуть у Кабміні кілька місяців

Фото: Вадим Денисенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тільки після кількамісячного обговорення Кабмін вирішить, чи включати це питання до порядку денного

Питання про впровадження подвійного громадянства для представників української діаспори повинно пройти етап обговорення у кілька місяців. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Денисенка, наразі це питання не формалізовано ні у який документ.

"Поки що це заява (глави МЗС, - ред.). Поки це в принципі один із варіантів, який обговорюється. Це, по-перше, не формалізовано ні у який документ. І зараз, перш ніж формалізувати... Спочатку будь-яке питання треба проговорити... Ми повинні пройти етап у кілька місяців для того, щоб проговорити всі ці речі. Тільки після того вже включати питання про подвійне громадянство або не включати", - повідомив парламентар.

За його словами, рішення про впровадження подвійного громадянства може нести за собою складні запитання.

"Будь-яке рішення має за собою як плюси, так і мінуси. Воно може тягнути за собою певні запитання та складні відповіді або неможливість дати відповідь. Дуже правильно, що ми почали про це говорити", - додав нардеп.

Нагадаємо, в січні міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав ідею введення подвійного громадянства в Україні. Глава МЗС наголошував, що зараз Україні необхідно проведення дискусій з приводу подвійного громадянства.

Разом з тим, Клімкін підкреслював, що для тих, у кого є російський паспорт, подвійного громадянства бути не може.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні минулого року Клімкін заявляв, що дискусія про подвійне громадянство в Україні вже назріла і це питання виходить далеко за межі українсько-угорських відносин.

При цьому, він заявляв, що при можливої ​​легалізації подвійного громадянства в Україні слід виключити такий варіант для російського паспорта.