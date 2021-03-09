Палац і 17 резиденцій: білоруська опозиція виклала фільм про статки Лукашенка

У фільмі "Золоте дно" видання перераховує 18 об'єктів нерухомості, якими користується Лукашенко. Зокрема, серед них - резиденції Палац Незалежності, база відпочинку "Крупеніно" і хутір "Віскулі" у Брестській області.

Один зі співробітників адміністрації Лукашенка анонімно розповів, що щомісяця на утримання його резиденцій витрачаються "десятки мільйонів доларів". Найбільш розкішною резиденцією, яка знаходиться в користуванні Лукашенко, журналісти назвали Палац Незалежності в Мінську.

Видання також стверджує, що у Лукашенка є колекція автомобілів преміум-класу, загальна вартість якої оцінюється в чотири мільйони євро.

Обслуговування машин обходиться в "сотні тисяч доларів", йдеться у фільмі. Зокрема, видання перераховує два автомобілі Audi вартістю 100 тисяч євро кожна, Maybach за 1,5 мільйона євро, Rolls-Royce за 170 тисяч євро, Mercedes за 160 тисяч євро і Tesla за 100 тисяч євро. У 2019 році Лукашенко заявляв, що машину Tesla йому подарував Ілон Маск, однак той не підтвердив цю інформацію.

Крім того, Nexta повідомив, що в Лукашенка є колекція ретро автомобілів, вартість однієї машини оцінюється на аукціоні в "кілька мільйонів доларів".