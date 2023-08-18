В двух сферах. Украина рассчитывает на участие Саудовской Аравии в послевоенном восстановлении

Об этом посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко сказал в интервью РБК-Украина .

Как отметил посол, в настоящее время Саудовская Аравия движется в русле "позитивного нейтралитета" по отношению к Украине. С одной стороны, королевство поддерживает международное право, оказывает Украине гуманитарную помощь, но с другой - не присоединилось к санкциям против России и с ней сохраняет с ней экономические отношения.

Саудовская Аравия не предоставляет Украине оружие и военное оборудование, но открыта к гуманитарной помощи. В ходе визита главы МИД Файсала бин Фархана Аль Сауда было подписано соглашение на 400 млн долларов, в рамках которого в марте в Украину прибыли одеяла, средства гигиены и 135 мощных генераторов.

Украина также заинтересована в том, чтобы Саудовская Аравия присоединилась к послевоенному восстановлению Украины. По словам посла, есть несколько ключевых сфер. В первую очередь агропромышленный комплекс и энергетика, представляющие общий интерес. Саудовская Аравия сейчас упорно работает над обеспечением продовольственной безопасности в регионе, и Украина может с этим помочь. В то же время, Украина борется за энергетическую независимость, и в этом вопросе помочь может уже Саудовская Аравия.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина" (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне".

Позиция Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд во время состоявшегося в феврале этого года визита в Украину подписал два документа о предоставлении помощи Украине. Начиная с марта этого года в Украину было отправлено не менее 5 самолетов с гуманитарной помощью.

В мае министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил об "активном нейтралитете" по поводу войны России против Украины. С таким заявлением он выступил после визита украинского президента Владимира Зеленского в Джидду и его обращение к лидерам Лиги арабских государств.