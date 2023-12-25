В двух районах Киева временно нет воды из-за аварий: список адресов

Фото: в двух районах Киева временно нет воды из-за аварий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Голосеевском и Деснянском районах Киева сегодня, 25 декабря, произошли аварии на водопроводной сети. Несколько домов остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в КГГА, из-за повреждения водопровода перекрыто дорожное движение одной полосой по ул. Добрый путь. Повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 200 мм. Временно отсутствует водоснабжение по адресу: ул. Добрый Путь, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2. Для обеспечения потребностей потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой, которая находится на ул. Добрый Путь, 5. Также сегодня произошло повреждение водопроводной сети по ул. Матеюка, 4. Из-за необходимости продолжить разрывание на проезжей части перекрыто движение одной полосой. Временно нет водоснабжения в трех жилых домах по адресам: ул. Матеюка, 4, 15-А, 15. Автоцистерна с питьевой водой находится на ул. Матеюка, 15-А.