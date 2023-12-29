В двух районах Киева падение обломков, загорелась многоэтажка

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - написал он.

Кроме того, в Подольском районе зафиксировано возгорание на территории складских помещений. "Предварительно ранены. Информация уточняются. Экстренные службы следуют на место вызова", - говорится в сообщении.

Массированный удар по Украине

Российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине со стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также прогремели взрывы в Киеве и Днепре.

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

О том, что известно о последствиях удара, читайте в материале РБК-Украина.