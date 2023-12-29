RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В двух районах Киева падение обломков, загорелась многоэтажка

Фото: В Киеве упали обломки во время массированного удара 29 декабря
Автор: Александр Белоус

Во время массированного ракетного удара по Украине в двух районах Киева зафиксировано падение обломков. Загорелась многоэтажка.

Об этом заявил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - написал он.

Кроме того, в Подольском районе зафиксировано возгорание на территории складских помещений. "Предварительно ранены. Информация уточняются. Экстренные службы следуют на место вызова", - говорится в сообщении.

Массированный удар по Украине

Российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине со стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также прогремели взрывы в Киеве и Днепре.

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

О том, что известно о последствиях удара, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракети