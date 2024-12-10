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В двух областях Украины могут участиться воздушные тревоги: в чем причина

Иллюстративное фото: в двух областях Украины могут участиться воздушные тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Беларуси начались военные учения, которые продлятся до 31 декабря. Из-за этого в Ровенской и Волынской областях могут участиться воздушные тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ровно Александра Третьяка.

"В соседней Беларуси проходят военные учения, до 31 декабря. Соответственно на территории Ровенской и Волынской областей вероятно будет чаще воздушная тревога. Учитывайте это, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь нашего региона (Ровенской области, - ред.)", - заявил Третьяк. 

Роль Беларуси в войне против Украины 

Беларусь активно способствует Российской Федерации (РФ) в ее агрессии против Украины. В начале полномасштабного вторжения российские войска атаковали украинские территории, используя, в частности, белорусский плацдарм. Именно с территории этой страны осуществлялись атаки, которые привели к временной оккупации частей Киевской, Черниговской и Сумской областей. 

Кроме того, территория Беларуси служила базой для запуска ракет, которыми Россия обстреливала украинские города. Российско-белорусские военные маневры позволяют Кремлю удерживать свои подразделения в Беларуси, что создает постоянную угрозу для Украины.

Бывший командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергей Наев рассказывал, что украинские оборонцы тщательно контролируют северную границу и готовы немедленно реагировать на любую попытку агрессии.

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