В двух областях школы продолжают дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ
В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, в Ивано-Франковской области продлено дистанционное обучение до 11 марта. Также на дистанционку переходят школы в Черкасской области.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук и Черкасскую ОВА.
На Прикарпатье решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС с целью стабилизации эпидемиологической ситуации. Наибольшее превышение эпидемиологического порога наблюдается в Ивано-Франковском и Коломыйском районах, где уровень заболеваемости вдвое превышает норму. В других районах ситуация несколько менее критическая.
В то же время, Черкасская область также перешла на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ. В 23 громадах региона полностью перешли на онлайн-обучение 54 учреждения общего среднего образования. Кроме этого, частичное дистанционное обучение введено для 156 классов.
Согласно сообщению Черкасской областной военной администрации, на онлайн-режим также переведены 25 учреждений дошкольного образования. Кроме того, из-за случая острого вирусного гепатита "А", более 50 учеников двух школ Золотоношского района вынуждены учиться дома.
В Черкасской области за последнюю неделю заболели почти 11 тысяч человек. Решение о возобновлении очного обучения в обоих регионах будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации и будет приниматься на местах.
Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области зафиксирован рекордный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен в 2,5 раза. За неделю зарегистрировано почти 11 тысяч случаев заболевания, большинство из которых среди детей. Хотя в некоторых районах ситуация улучшается, в Черновцах заболеваемость продолжает расти. В области сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, а в Черновцах до 7 марта школы будут работать в онлайн-формате.
Также мы писали, что в Киеве стремительно растет количество больных гриппом и ОРВИ. За 9-ю неделю 2025 года зарегистрировано почти 21 тысячу случаев, в том числе среди детей. Заболеваемость выросла на 27,4%, хотя еще не превышает эпидемический порог. Госпитализированы 574 пациента, среди которых 356 детей. Зафиксирован один летальный случай из-за осложнений гриппа.
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