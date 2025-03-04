В двух областях школы продолжают дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ

В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, в Ивано-Франковской области продлено дистанционное обучение до 11 марта. Также на дистанционку переходят школы в Черкасской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук и Черкасскую ОВА .

На Прикарпатье решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС с целью стабилизации эпидемиологической ситуации. Наибольшее превышение эпидемиологического порога наблюдается в Ивано-Франковском и Коломыйском районах, где уровень заболеваемости вдвое превышает норму. В других районах ситуация несколько менее критическая.

В то же время, Черкасская область также перешла на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ. В 23 громадах региона полностью перешли на онлайн-обучение 54 учреждения общего среднего образования. Кроме этого, частичное дистанционное обучение введено для 156 классов.

Согласно сообщению Черкасской областной военной администрации, на онлайн-режим также переведены 25 учреждений дошкольного образования. Кроме того, из-за случая острого вирусного гепатита "А", более 50 учеников двух школ Золотоношского района вынуждены учиться дома.

В Черкасской области за последнюю неделю заболели почти 11 тысяч человек. Решение о возобновлении очного обучения в обоих регионах будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации и будет приниматься на местах.