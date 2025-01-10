В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД

"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все", - написал Коваленко.

Напомним, в ночь на 10 января по территории России был нанесен воздушный удар. В частности, известно о взрывах в Ростовской области. Как пишут российские каналы, было атаковано несколько объектов. В частности, в селе Крым, судя по всему, был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор". В сети публиковали соответствующие кадры.

Еще одним местом, где есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Местные жители услышали глухие взрывы, после чего за несколько километров от места событий был виден огромный столб дыма. Пожар на промзоне возник около 6 утра, на улице Индустриальной. Точные причины происшествия неизвестны.

Затем в МЧС подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных километров горит здание в промзоне.

Напомним, Украина начала удары по российским нефтяным объектам только в 2024 году. Это было сделано с целью лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства граждан Украины. Кроме НПЗ и нефтебаз Украины также атакует военные заводы, авиабазы и склады оружия.