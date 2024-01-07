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В двух городах Украины из-за непогоды нарушилась работа общественного транспорта

Фото: из-за непогоды в Украине есть перебои в работе общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня под вечер из-за непогоды в двух городах Украины были внесены изменения в работу общественного транспорта.

Из-за непогоды в Запорожье и Днепре возникли трудности с курсированием общественного транспорта. В частности, в Запорожье остановили движение троллейбусов.

"Произошло это из-за оледенения контактного провода", - сообщил городской портал.

В Днепре из-за ледяного дождя, переходящего в снег, и увеличения количества ДТП общественный транспорт работает с изменениями:

  • трамваи курсируют по оперативному расписанию, возможны задержки;
  • Троллейбусы двигаются со значительными отклонениями от расписания. Маршруты №3, №7, №17, №20 ездят на ул. Столетовая;
  • автобусы курсируют с увеличенными интервалами.

Непогода в Украине

Ожидается, что в Украину придет волна похолодания из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности, непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедицей.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

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