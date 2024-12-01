До двух очередей. Как будут выключать свет в Украине 2 декабря

В Украине завтра, 2 декабря, будут применять новые графики отключения электроэнергии, и отключений будет больше. Свет в домах будут выключать во время ограничений по одной и две очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".
Компания обновила графики отключения электроэнергии на первый день новой недели, и установила на 2 декабря такое время и объем ограничений для бытовых потребителей:
Для промышленности и бизнеса предусмотрено применение графиков ограничения мощности с 06:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" объяснили, что причиной временного введения ограничений по свету стало повреждение энергообъектов страны в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в компании.
Кроме того, оператор обращает внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток 2 декабря могут измениться.
"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - советуют энергетики.
Напомним, 28 ноября российские оккупанты нанесли очередной массированный комбинированный удар по энергетике Украины. В результате вражеских обстрелов были зафиксированы повреждения в 14 областях.
В результате энергетики были вынуждены усилить ограничения по отключению света.
По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, после атаки 28 ноября удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ранее РБК-Украина в отдельном материале писало, как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.