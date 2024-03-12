Двое украинцев двое суток бродили в горах на пути в Румынию: видео

По состоянию на 6 февраля правоохранители открыли более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.

28 февраля на Закарпатье пограничники обнаружили двух харьковчан, которые намеревались незаконно попасть в Румынию. Для этого они придумали, что едут на похороны к бабушке и даже "вооружились" настоящими поминальными венками.

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