Двоє українців вийшли у фінал чемпіонату світу з фристайлу

У України непоганий шанс взяти ще одну медаль на турнірі

Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Ольга Полюк уверенно преодолели квалификацию и выступят в финалах чемпионата мира-2019, который проходит в американском Парк Сити, штат Юта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Олимпийский чемпион Пхенчхана в лыжной акробатике Абраменко показал в квалификации второй результат (119,03 балла), уступив только швейцарцу Ноэ Роту (120,81 балла). Полюк отобралась в число 12 финалисток, показав пятый результат (79,06 балла).

Финалы в лыжной акробатике состоятся в ночь на 7 февраля. Общая сборная Украины по фристайлу и сноуборду на соревнованиях в Юте состоит из 11 спортсменов.

Напомним, Аннамари Данча завоевала первую в истории Украины медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу 2019 года. Спорсменка выиграла серебро в дисциплине параллельный слалом.